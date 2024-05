Primele imagini cu elicopterul în care a murit președintele iranian Ebrahim Raisi. Aeronava s-a prăbușit și a luat foc. FOTO

Anunțul oficial a venit în luni dimineață de la televiziunile de stat din Iran. Dacă inițial presa vorbea despre o aterizare forțată, cele mai recente informații au indicat că elicopterul s-a prăbușit.

În timp ce televiziunile din Iran difuzează rugăciuni pentru victimele accidentului aviatic, guvernul iranian a convocat "o ședință de urgență", după confirmarea deceselor celor doi oficiali: președintele țării și ministrul de externe.

Presa iraniană a anunţat luni dimineață întreaga populație că cei doi au murit. Au apărut și primele imagini cu elicopterul care a ars după ce s-a prăbușit.

BREAKING: Iranian President Ebrahim Raisi was killed in yesterday's helicopter crash- IRINN Telegram Channel

Reports say that the helicopter hit the mountain before crashing as a result of severe weather conditions and fog.. pic.twitter.com/X07rCWTXRz