Misiune eșuată. Capsula Peregrine a luat foc deasupra Oceanului Pacific. VIDEO

Peregrine One a suferit o defecţiune la sistemul de propulsie care a anulat orice perspectivă de aterizare pe Lună şi i s-a impus să se autodistrugă.

Operatorul privat, Astrobotic, cu sediul în Pittsburgh, a dirijat nava în atmosfera terestră pentru a arde.

O staţie de urmărire din Canberra, Australia, a confirmat pierderea semnalului cu Peregrine la ora 20:59 GMT. Se aştepta ca rămăşiţele lui Peregrine să rămână intacte până la suprafaţa oceanului.

Obiectivul Astrobotic ar fi fost acela de a livra cinci instrumente NASA pe suprafaţa Lunii, pentru a studia mediul, înainte de întoarcerea astronauţilor în acest deceniu.

Dacă nava Peregrine ar fi reuşit să aterizeze cu succes, ar fi devenit prima misiune americană din ultima jumătate de secol care ar fi reuşit acest lucru şi prima întreprindere privată care ar fi reuşit acest lucru.

Până în prezent, doar agenţiile guvernamentale din SUA, Uniunea Sovietică, China şi India au reuşit aselenizări controlate.

Astrobotic a postat pe reţelele de socializare un videoclip care arată priveliştea de deasupra Pământului din nava spaţială înainte de a arde.

(2/2)Peregrine captured this video moments after successful separation from @ulalaunch Vulcan rocket. Counterclockwise from top left center is the DHL MoonBox, Astroscale's Pocari Sweat Lunar Dream Time Capsule, & Peregrine landing leg. Background: our big blue marble, Earth! pic.twitter.com/1y4OsosNDp