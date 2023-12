Iranul anunţă că a lansat o ”capsulă de viaţă” în spaţiu, care pregăteşte trimiterea unui astronaut

”După un deceniu de pauză, noua capsulă de viaţă a ţării noastre a fost lansată cu succes la 130 de kilometri altitudine cu un lansator fabricat local”, anunţă ministrul Telecomunicaţiilor Issa Zarepour, citat de agenţia iraniană oficială de presă Irna.

Această capsulă - de 500 de kilograme - a fost transportată de către un lansator de nouă generaţie - denumit Salman -, dezvoltat cu ambiţia de a trimite astronauţi în spaţiu până în 2029,

Iranul a lansat în 2010 prima capsulă cu organisme vii, la bordul căreia se aflau animale - un şobolan, două şestoase şi o râmă.

#Iran successfully launches its first bio-capsule into space. pic.twitter.com/crma9uEjIg