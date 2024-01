Ministerul rus al Apărării anunţă un schimb de 195 de prizonieri cu Ucraina

Ministerul rus precizează că schimbul a avut loc miercuri.

Moscova face acest anunţ la o sîptămână după ce a acuzat armata ucraineană de doborârea unui avion militar rus de transport de tip Iliuşin 76 (Il-76), la bordul căruia se aflau zeci de prizonieri de război ucraineni care urmau să fie eliberaţi într-un schimb de prizonieri.

Our people are back. 207 of them. We return them home no matter what.

We remember each Ukrainian in captivity. Both warriors and civilians. We must bring all of them back. We are working on it.

The Ukrainian team has done another excellent job. Budanov, Yermak, Usov, Maliuk,…