Ciolacu spune că va cere Ucrainei şi Republicii Moldova să spună de ce i-au interzis accesul lui Simion

Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că va cere oficial omologilor săi din Ucraina şi Republica Moldova să îl informeze cu privire la motivele pentru care liderul AUR, George Simion, are interdicţie de intrare în aceste ţări.

El a fost întrebat dacă va cere în mod oficial Ucrainei şi Republicii Moldova să explice public de ce nu are acces George Simion în aceste ţări.

"Nu poate să explice public şi haideţi să nu ne jucăm cu lucruri care totuşi ţin de ... Am acces la informaţii, dar asta nu înseamnă că voi avea posibilitatea să le fac publice. Voi adresa această cerere, să ştiu, la prim-miniştrii. Dânşii sunt furnizorii de informaţie, nu sunt eu. Eu respect, interstatal. Dacă dânşii doresc să facă aceste informaţii publice, m-ar bucura, dacă ele există. Dar, presupun că există două decizii că nu are voie în Republica Moldova şi nu are voie în Ucraina, ceva a stat la baza acestor decizii", a explicat premierul, la Palatul Parlamentului.

Ciolacu a mai fost întrebat ce părere are despre propunerea lui Remus Pricopie potrivit căreia trebuie înfiinţată o comisie specială de anchetă în Parlament care să investigheze presupusele legături dintre liderii AUR şi agenţi ai serviciilor secrete din Federaţia Rusă.

"Înţeleg buna credinţă a domnului Remus Pricopie, dar trebuie să fie parlamentar să solicite. Părerea mea este că o să se discute la grupurile parlamentare. Nu cred prea mult în anchete parlamentare", a menţionat prim-ministrul.

Marcel Ciolacu a afirmat că are certitudinea că AUR şi George Simion promovează interesele Federaţiei Ruse în România.

"Ştiţi foarte bine că sunt oameni politici şi parlamentari care participă la Ziua Rusiei şi nu ţipă. La Ziua Naţională a României ţipă. (...) Este democratic, trebuie să respectăm democraţia. (...) Eu nu vreau să mă întorc în comunism. Problema mea este că nu îşi asumă", a transmis el.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 31-01-2024 15:45