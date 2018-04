Mini-dronă, doborâtă cu focuri de armă lângă palatul regal din Riad. VIDEO

"Un post de control din cartierul Khuzama din Riad a reperat o minidronă telecomandată", a precizat agenţia Saudi Press (SPA), relatează Agerpres.

"Personalul de securitate de la acest punct de control a acţionat conform ordinelor şi instrucţiunilor într-un astfel de caz", a adăugat SPA, lăsând să se înţeleagă dispozitivul a fost doborât.

Înainte de difuzarea acestei informaţii, pe reţelele sociale au circulat înregistrări video care au arătat tiruri intense în cartierul respectiv, alimentând speculaţiile privind o posibilă tentativă de lovitură de stat.

BREAKING: Unconfirmed reports of a coup attempt in #Saudi as gunfire is heard near the royal palace in Riyadh, the Saudi capital.

King Salman reportedly moved to a safe bunker, reportedly at a nearby Air Force base. Ongoing situation. pic.twitter.com/Y3bPGxNK88