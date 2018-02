Miliardarul George Soros ar fi plătit 400.000 de lire pentru o campanie anti-Brexit

Getty

Miliardarul american de origine ungară George Soros ar fi donat 400.000 de lire unei grupări care militează pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană.

El este una din personalitățile marcate despre care presa britanică a relatat că ar susține gruparea „Best for Britain” (n.r – „Ce-i mai bine pentru Marea Britanie”), care ar urma să lanseze în această lună o campanie prin care militează pentru organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană, scrie The Independent.

Publicația The Telegraph a obținut un document secret, conform căruia „Best for Britain” l-ar viza pe premierul britanic Theresa May, astfel că ar încerca să preseze guvernul ca, în ultimă instanță, să se opună Brexitului.

Potrivit sursei citate, campania finanțată de miliardarul Soros ar avea ca scop „să trezească țara, astfel încât oamenii să realizeze că Brexitul nu este inevitabil și că nu este prea târziu ca ieșirea din blocul comunitar să fie oprită”. Campania ar urma să se adreseze mai ales tinerilor alegători, pentru care vor fi organizate demonstrații și concerte.

George Soros ar fi decis să susțină această campanie după ce ar fi primit șase alți susținători conservatori în locuința sa din Chelsea. Astfel, campania „Best for Britain” ar beneficia și de susținerea omului de afaceri Stephen Peel, cât și a foștilor parlamentari laburiști Mark Malloch-Brown și Martin Sorrell. Cel din urmă ar fi donat și el 400.000 de lire grupării care se opune Brexitului, scrie The Independent.

„Nu ne-am ascuns niciodată agenda. Am încercat din răsputeri să obținem un vot semnificativ în ceea ce privește Brexitul. Încercăm să ținem deschise toate opțiunile – inclusiv ca Marea Britanie să rămână în UE. Asemenea a milioane de cetățeni, credem că Marea Britanie ar trebui să conducă, nu să părăsească Europa. Lucrăm cu politicieni, activiști, sindicate și grupuri comunitare, astfel încât să ne asigurăm că fiecare are o voce puternică în această campanie”, a spus Lord Malloch Brown, președintele mișcării „Best for Britain”.

Totodată, el a confirmat că miliardarul George Soros a donat 400.000 de lire, prin intermediul fundației sale.

„Credem că cetățenii britanici merită să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește înțelegerea pentru Brexit și credem că țara a fost condusă pe un drum fals și periculos. Acesta este un efort democratic și patriotic de a ne recupera viitoul și suntem recunoscători oricui ne susține eforturile”, a mai spus Brown.

