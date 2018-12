Mii de unguri, în centrul Budapestei pentru a protesta din nou împotriva Guvernului Orban

Preşedintele Ianosh Ader a promulgat joi seara legea care le permite patronilor să ceară anual angajaţilor până la 400 de ore suplimentare.

În plus, plata acestora se poate face în trei ani. Guvernul insistă că dincolo de 300 de ore angajaţii pot refuza să presteze încă o sută de ore suplimentare.

În urma adoptării textului în Parlament, sindicatele l-au îndemnat pe şeful statului să NU promulge legea. În caz contrar au ameninţat cu greva generală.

De asemenea, de o săptămână au avut loc ample proteste de stradă care au degenerat pe alocuri în ciocniri cu forţele de ordine.

Several anti-government protests take place in Budapest tonight. The first one organized by a joke party, known for its parody style protests. The anger among participants is no joke though, but real frustration about the new labor law. #HungaryProtests18 pic.twitter.com/XgN8ia5xVr