Mii de oameni protestează la Madrid faţă de noile restricţii ce vor intra în vigoare luni

Mulţi consideră că măsurile au fost luate târziu şi că nu sunt suficiente pentru a opri epidemia.

Locuitori din cartierele Villa de Vallecas şi Fuenlabrada, între altele, au denunţat „o carantină de categorie” şi au cerut demisia preşedintei Comunităţii Madrid.

Manifestanţii au scandat, între altele, „mai mulţi medici şi mai multe scanere”, „este segregare, nu izolare” şi „Ayuso, demisia!”.

"There are plenty of in Madrid very, very angry about what's happening."

Protesters have taken to the streets in parts of Spain ahead of #coronavirus lockdown restrictions being enforced tomorrow.

Sky's @AliBunkallSKY has the latest.

