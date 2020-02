Migranții nu sunt descurajați de ieșirea Marii Britanii din UE

Reacțiile după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană continuă să apară.

Dacă liderii politici au spus ce aveau de spus înainte şi imediat după Brexit, acum oamenii de rând își susțin punctul de vedere.

În timp ce unii nu îşi ascund entuziasmul, sunt şi mulţi care privesc cu tristeţe despărţirea.

Dar sunt și migranți care țin morțiș să ajungă în Regatul Unit, văzut de ei ca un Paradis.

Sute de migranţi, mulţi din țări africane, aşteaptă în nordul Franţei o ocazie pentru a fugi spre Marea Britanie. Deşi sunt într-o tabără înconjurată de garduri, speră să urce într-un camion de marfă sau într-un vas care trece peste Canalul Mânecii.

Migrant: "Pentru noi nu s-a schimbat nimic. Locuim în aceeaşi mizerie şi avem dorinţa de a pleca în Anglia pentru că Franţa nu ne doreşte. Ne-am săturat de asta. Mai mulţi dintre fraţii noştri mai în vârstă au cerut azil şi au fost refuzaţi, deşi au făcut toate lucrurile care le-au fost solicitate. Majoritatea celor de aici, din jurul meu, au venit din foste colonii franceze, de aceea am ales, iniţial, Franţa."

Între timp, în Regatul Unit, la doar câteva ore de la despărţirea de Uniunea Europeană, părerile sunt împărţite. Locuitorii din Scoţia privesc acum cu amărăciune situaţia.

Localnic: "Este trist că nu mai facem parte din Europa. Ne afectează, de asemenea, şi afacerile, pentru că afacerea noastră are baze foarte pro-europene, transportăm medicamente în toată Europa, iar de acum va fi dificil. Biroul nostru este foarte european, aşa că este un moment trist aici. Da, este trist."

Localnic: "Nu am dorit, dar accept decizia. Ştiţi, suntem unde suntem, acum trebuie să mergem mai departe. Nu este ceea ce am votat eu, dar este ceea ce s-a votat în general, aşa că trebuie să acceptăm lucrurile şi să mergem mai departe."

Şi în Irlanda de Nord nostalgia şi-a pus amprenta asupra oamenilor.

Localnic: "Este exact la fel. Tot ce am văzut noaptea trecută au fost ştirile, am văzut un steag dat jos în Belgia, la Bruxelles. Asta a fost. În afară de asta, mă simt exact la fel, dar, să fiu sincer, cred că probabil am fi fost mai bine ca parte a UE. Am votat pentru a rămâne."