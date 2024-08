Michelle Obama, la Convenţia Democrată, o susţine pe Kamala Harris: „Speranţa a revenit”

Ea a spus că Harris este „una dintre cele mai calificate persoane care au candidat vreodată la funcţia de preşedinte. Şi este una dintre cele mai demne, un omagiu adus mamei sale, mamei mele şi probabil şi mamei voastre”.

Tune in now as we highlight Vice President Harris and Governor Walz's bold vision for the country. https://t.co/lNUAEPzNeK