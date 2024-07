Barack Obama Obama i-a mulţumit lui Joe Biden pentru o viaţă în slujba poporului american

Obama nu a susţinut-o până acum pe Harris în calitate de candidat democrat.

America este "mai puternică" decât "orice tiran", a spus Biden, miercuri, explicând decizia de a nu se confrunta cu Donald Trump pentru un al doilea mandat la Casa Albă.

“The sacred cause of this country is larger than any one of us.”



Joe Biden has stayed true to these words again and again over a lifetime of service to the American people. Thank you, @POTUS.