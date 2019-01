Mesajul surprinzător primit de un tânăr, la 8 ani după ce a fost bătut de un coleg

„Salut. Voiam doar să îmi cer scuze pentru toate lucrurile inadecvate pe care ți le-am spus sau le-am spus despre tine în liceu. Mă apasă. Sper că ești bine”, i-a scris pe Twitter agresorul său.

Mina s-a născut în Egipt și a crescut în Abu Dhabi, iar la 12 ani s-a mutat în Canada. Perioada adolescenței a fost una dificilă, fiind hărțuit de colegii de liceu din cauza accentului, vocii sale, felului de a vorbii și pasiunii sale pentru actorie, potrivit Metro, citat de LadBible.

My highschool bully just messaged me to apologize and tbh this is the kind of energy I need in 2019 ???????? pic.twitter.com/BKQ5B9Md7Z