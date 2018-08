Drama unui băiețel de 9 ani. S-a sinucis după ce le-a făcut colegilor o dezvăluire

Leia Pierce a declarat pentru televiziunea KDVR că fiul ei, Jamel Myles, i-a dezvăluit în vacanța de vară că este atras de băieți. Totodată, el s-a declarat nerăbdător să se întoarcă la școală și să le spună colegilor, informează BBC News.

La câteva zile după ce a început clasa a patra, trupul băiețelului a fost descoperit acasă.

„Fiul meu i-a spus fiicei mele mai mari că, la școală, colegii l-au îndemnat să se sinucidă. Sunt tristă că nu a apelat la mine și supărată că a crezut că asta este opțiunea sa”, a declarat Leia Pierce.

Ca urmare a acestei tragedii, ea vrea să atragă atenția asupra riscurilor la care sunt expuși copiii hărțuiți.

„Cred că anumite persoane ar trebui trase la răspundere pentru hărțuire. Copilul ar trebui să fie tras la răspundere, pentru că știe că e greșit ce face. Copilul nu ar vrea ca cineva să se poarte la fel cu el. Părinții ar trebui să fie trași la răspundere, pentru că fie îi învață asta, fie se poartă așa cu ei”, a mai spus femeia, conform NY Post.

#JamelMyles was a 9 year old child. I haven’t seen anything as heartbreaking as this in a very long time. Parents need to do a better job teaching their kids to stop abusing other kids for being different. See, now a life so young is lost just because the child came out as gay. pic.twitter.com/euMImsakv0