Mesajul miresei jihadiste care vrea să se întoarcă în UK, după moartea bebelușului ei

Mireasa jihadistă Shamima Begum, care a fugit din UK pentru a se alătura ISIS la 15 ani, spune că regretă tot ceea ce a făcut și cere să primească o nouă șansă, după ce și al treilea ei bebeluș a murit.

Begum vorbește pentru prima data după pierderea celui de-al treilea copil, Jerrah, născut în februrie și mort în urmă cu câteva săptămâni, informează Daily Mail.

Ea recunoaște, într-un interviu pentru The Times, că i-a fost spălat creierul de către ISIS și spune că regretă tot ce a făcut în Siria.

"De când am plecat din Baghuz, regret tot ceea ce am făcut. Simt că vreau să primesc a doua șansă și să mă întorc în Marea Britanie, pentru a începe o nouă viață. Mi-a fost spălat creierul. Am venit aici crezând tot ce mi s-a spus, cunoscând foarte puține lucruri despre religia mea", a declarat tânăra de 19 ani pentru sursa citata.

Citește și Ce s-a întâmplat cu bebelușul miresei jihadiste care vrea să se întoarcă în UK

Ea susține că declarațiile precedente, în care spune că nu regretă nimic, au fost influențate de teama că luptători ISIS ar putea să-i ardă cortul din tabăra de refugiați unde se află de când a fugit din ultima enclavă a ISIS.

"Responsabilitatea pe care o aveam față de copilul meu, de a mă întoarce în UK, eram de-a dreptul disperată. Am încercat să răspund la fiecare întrebare repede, eram de-a dreptul disperată și poate că nu toate răspunsurile mele au fost clare", a mai spus Begum.

Tânăra povestește că merge zilnic la mormântul celui de-al treilea copil, îngropat în apropiere de tabăra de refugiați Roj. Primii doi copii ai Shamimei Begum au murit din cauza malnutriției.

Cel de-al treilea a decedat la scurt timp după ce ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a refuzat să-i acorde tinerei permisiunea de a reveni în țară.

Shamima Begum a rămas fără cetățenia britanică

Shamima Begum a fost una dintre cele trei şcolăriţe, alături de Kadiza Sultana şi Amira Abase, de la Academia din Bethnal Green care au fugit din Marea Britanie în februarie 2015. O altă fată, Sharmeena Begum, tot din Bethnal Green dar fără a fi înrudită cu Shamima, a călătorit în Siria cu două luni înainte.

După ce a ajuns în Siria, în 2015, Shamima s-a căsătorit cu un luptător ISIS, cu care a avut trei copii.

Ea își dorea să se întoarcă în Marea Britanie pentru a-i asigura un viitor mai bun fiului său născut pe 16 februarie, însă apelul miresei ISIS a divizat societatea britanică.

Faptul că Shamima a declarat că nu regretă asocierea sa cu gruparea teroristă i-a înfuriat pe cetățeni, cei mai afectați fiind rudele victimelor antentatului de la Manchester Arena, unde au murit 23 de oameni, printre care și copii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer