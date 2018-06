Mesajul lui Trump, după întâlnirea cu Kim Jong-un: "Vom soluționa o mare problemă"

AFP

Preşedintele american, Donald Trump, este optimist în legătură cu capacitatea sa de a convinge Coreea de Nord să-şi abandoneze armamentul nuclear, în urma unei lungi întâlniri tête-à-tête cu liderul Kim Jong-un.

”Vom soluţiona o mare problemă” şi ”o mare dilemă”, a a declarat Trump marţi, în deschiderea discuţiilor alături de anturajele ambilor lideri.

Şeful statului american a evocat realizarea unui ”enorm succes” împreună cu liderul nord-coreean şi preconizează că ”acesta va fi un succes. Se va face”, potrivit News.ro.

Kim a părut să împărtăşească optimismul locatarului Casei Albe, însă nu a răspuns concret dacă va renunța la programul său nuclear.

Trump şi Kim au participat la o întâlnire faţă în faţă de aproximativ 35 de minute, marţi, doar în prezenţa interpreţilor.

Întâlnirea dintre cei doi a fost ”foarte, foarte bună”, a declarat Donald Trump după acest prim contact şi a dat asigurări că are o ”relaţie excelentă” cu liderul nord-coreean, relatează The Associated Press.

