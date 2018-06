Gesturile făcute de Donald Trump, după strângerea de mână cu liderul de la Phenian

După un schimb amiabil de replici, președintele american și Kim Jong-un s-au îndreptat spre sala unde vor avea loc discuțiile în cadrul summitului din Singapore, potrivit CNN.

Înainte de a intra, cei doi au fost surprinși zâmbind pe măsură ce și-au strâns din nou mâinile. Prezenți la discuțiile dintre liderii politici vor fi doar doi translatori.

.@POTUS Donald J. Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the #SingaporeSummit. pic.twitter.com/L3BcOPP26J