Mesajul Iuliei Navalnaia, la înmormântarea soţului ei: „Nu ştiu cum să trăiesc fără tine”

Iulia Navalnaia şi-a declarat dragostea eternă şi a promis că îi va continua activitatea disidentă.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

„Lioşa, îţi mulţumesc pentru 26 de ani de fericire absolută. Da, chiar şi pentru ultimii trei ani de fericire. Pentru dragoste, pentru că m-ai susţinut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar şi din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine.

Nu ştiu cum să trăiesc fără tine, dar voi face tot ce pot pentru a te face acolo sus să te bucuri pentru mine şi să fii mândru de mine. Nu ştiu dacă voi reuşi sau nu, dar voi încerca.

Sunt sigur că ne vom întâlni într-o zi. Am atât de multe poveşti nespuse pentru tine şi am atât de multe cântece salvate pe telefon pentru tine, cântece prosteşti şi amuzante şi, în general, sincer, groaznice, dar sunt despre noi, şi am vrut atât de mult să te las să le asculţi. Şi am vrut atât de mult să te privesc cum le asculţi, cum râzi şi apoi să mă îmbrăţişezi.

Te iubesc pentru totdeauna. Odihneşte-te în pace!” - a scris Iulia Navalnaia.

Ea îşi însoţeşte mesajul de un clip video în care sunt mixate diverse momente din activitatea soţului ei şi mai ales momente în care se îmbrăţişează sau sunt împreună. Fondul sonor este asigurat de o melodie pe ritmuri rock, care este posibil să fie interpretată chiar de Iulia Navalnaia.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-03-2024 15:51