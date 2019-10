Mesajul înfiorător al unei tinere despre care se crede că se afla în "camionul morții"

Mesajul a fost trimis, marți, cu două ore înainte ca autoutilitara să fie descoperită în Essex, scrie Daily Mail.

„Îmi pare rău, mamă. Călătoria mea peste graniță nu a avut succes. Te iubesc atât de mult. Mor fiindcă nu mai pot respira”.



Brother of a Vietnamese woman tells the BBC he fears she is among the Essex lorry dead. Pham Tra My, 26, has not been heard from since she sent urgent messages home saying she could not breathe. Last know location was Belgium after a failed attempt to cross to the UK. pic.twitter.com/H4Rk2MxrMg