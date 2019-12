Mesajul halucinant lăsat de un hoț după ce i-a furat unei femei coletul de la ușă. "Este ridicol"

Destinatara coletului, Hilary Smith, a spus că a găsit mesajul în fața casei, când a ajuns acasă de la muncă, la câteva ore după ce primise confirmarea că pachetul a fost livrat, potrivit Fox News.

"Un scurt mesaj pentru a îți mulțumi că mi-ai dat ocazia să îți fur coletul. Foarte frumos din partea ta. Mulțumesc", a scris hoțul, care s-a semnat ca "noul proprietar al pachetului".

Femeia spune că în colet se afla un încărcător de telefon, primit cadou de la șeful ei și a decis să nu facă plângere la poliție.

"Apreciez un mesaj de mulțumire frumos scris, dar asta este ridicol", a declarat ea.

Polițiștii din St. Paul au postat scrisoarea pe Twitter și le-au oferit localnicile o serie de recomandări ca să evite să pățească același lucru în viitor.

6.Look into the many innovative apps that allow delivery people to leave packages in your home or vehicle.

It’s bad enough that we have to worry about people stealing our packages. But now their leaving thank you notes? Ugh. pic.twitter.com/5lFquc9OJ3