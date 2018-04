Mesajul emoționant transmis de Madonna după ce a aflat de moartea lui Avicii

Instagram

Numeroase celebrităţi şi personalităţi din lumea muzicală i-au adus un omagiu pe social media fostului DJ şi producător Tim Bergling, cunoscut sub numele de scenă Avicii, care a murit vineri la vârsta de 28 de ani.

După moartea lui Avicii, Sony/ATV Music Publishing, casa sa de producţie din 2010, a emis un comunicat. "Deplângem pierderea incredibil de tristă a unui talent extraordinar de creativ, pe care am fost onoraţi şi mândri să-l reprezentăm ca pe unul dintre compozitorii noştri timp de mai mulţi ani. Gândurile noastre sunt alături de familia lui în acest moment", se menţionează în textul citat.

Cântăreţul Calvin Harris a fost printre cei care au reacţionat primii pe Twitter. "Veste devastatoare despre Avicii, un suflet frumos, pasionat şi talentat şi care mai avea atât de multe lucruri de făcut. Sunt alături de familia lui. Dumnezeu să te binecuvânteze, Tim", a postat Harris.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

Artistul pop Charlie Puth a postat la rândul lui că vrea să aducă "un omagiu unui unui om care mi-a deschis cu adevărat ochii asupra modului în care ar putea suna într-o zi muzica mea". Avicii "a fost un geniu şi un inovator al muzicii şi pur şi simplu nu pot crede că nu mai este printre noi. Cel mai bun dintre noi să se odihnească în pace", a adăugat el.

Wow, I would like to take a moment to pay tribute to the man who really opened my eyes as to what my productions could one day sound like. @Avicii was a genius and a music innovator, and I can not believe he is no longer with us. RIP to the very best. — Charlie Puth (@charlieputh) April 20, 2018

Madonna a postat o fotografie pe Instagram cu Avicii, în care stă alături de DJ la unul dintre show-urile lui, cu mesajul: "Atât de trist... atât de tragic. La revedere dragă şi scumpule Tim. Plecat atât de repede". Cei doi au lucrat împreună la albumul ei "Rebel Heart", pentru care suedezul a fost producător.

Dua Lipa a postat că DJ-ul a murit "prea tânăr" şi a transmis condoleanţe familiei, prietenilor şi fanilor.

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x — DUA LIPA (@DUALIPA) April 20, 2018

La rândul lui, Liam Payne a postat pe Twitter: "Cu adevărat devastat pentru Avicii, o veste foarte foarte tristă, era mult prea tânăr... Ce talent era".

Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young ... what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) April 20, 2018

Compozitorii din muzica electronică Zedd, 3LAU, Marshmello, Deadmau5 şi Dillon Francis i-au transmis şi ei dragostea lor pe Twitter, 3LAU postând că a fost "un compozitor fără pereche şi una dintre cele mai mari surse de inspiraţie pentru mine. Lumea îşi va aminti de el timp de secole".

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....????

Thoughts go out to his family and friends... — Zedd (@Zedd) April 20, 2018

Trupa Imagine Dragons i-a adus şi ea un omagiu lui Avicii, solistul vocal Dan Reynolds postând că lucrul cu DJ-ul suedez "a fost una dintre colaborările mele favorite".

devastated at the news of @Avicii passing. working with him was one of my favorite collaborative moments. far too young. the world was a happier and fuller place with his presence and art. sending all my love to his friends and family. Xxdr — Imagine Dragons (@Imaginedragons) April 20, 2018

Solistul vocal al OneRepublic, a postat că Avicii "a inspirat unele dintre compoziţiile mele aşa cum sunt sigur că a fost cazul cu mii de alţi oameni". Aloe Blacc, care a colaborat cu Avicii la hitul "Wake Me Up" a afirmat că "întâlnirea cu el mi-a schimbat viaţa".

Rest In Peace @Avicii - u inspired some of my writing and I’m sure thousands of others, u will be missed — Ryan Tedder (@RyanTedder) April 20, 2018

Martin Garrix, a postat o fotografie cu el şi Avicii, alături de mesajul: "Nu pot să descriu cu adevărat cât de trist mă simt... Mulţumesc pentru că m-ai inspirat pe mine şi milioane de oameni. RIP @Avicii!"

Can't really describe in words how sad I feel right now.. thank you for inspiring me and millions others. RIP @Avicii ????❤ pic.twitter.com/nthXoCiZqy — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) April 20, 2018

Cântăreaţa Rita Ora a postat şi ea pe Twitter că nu are cuvinte după moartea DJ-ului şi compozitorului. "Îmi amintesc cât de uimitor a fost să realizăm împreună 'Lonely Together' şi mi se pare că stăteam de vorbă chiar ieri. Condoleanţe familiei lui Avicii, prietenilor şi fanilor care l-au susţinut. Să se odihnească în pace. Plecat prea devreme. Sunt devastată", a mai scris ea.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) April 20, 2018

