Mesaj puternic de susținere pentru R. Moldova și președintele Maia Sandu, de la Parlamentul European: ”Vom merge împreună”

Într-un mesaj publicat pe Twitter, oficialul european i-a transmis președintelui Republcii Moldova, Maia Sandu, că ”locul Moldovei este în familia europeană” și că ”în acest context geopolitic dificil” se poate baza pe solidaritatea Parlamentului European.

”Președinte @sandumaiamd, leadership-ul și curajul dvs. în continuarea reformelor în vederea aderării la UE au tot sprijinul nostru. Vom merge împreună” - se arată în mesajul președintelui P.E., însoțit de un comunicat de presă în care se precizează următoarele:

”În numele Parlamentului European, aș dori să-mi exprim solidaritatea noastră de nezdruncinat cu Republica Moldova și încrederea noastră în conducerea pro-europeană a Republicii Moldova.

Suntem conștienți de situația internă dificilă și de contextul geopolitic cu care se confruntă țara dumneavoastră, exacerbate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Fiți siguri că Parlamentul European va rămâne alături de Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. Vom continua să oferim sprijin financiar și politic și vom colabora cu dvs. pentru a consolida rezistența țării dvs. în ceea ce privește securitatea, aprovizionarea cu energie și combaterea campaniilor de propagandă și dezinformare alimentate de Rusia.

Permiteți-mi, de asemenea, să vă felicit pentru conducerea și curajul de care ați dat dovadă în continuarea reformelor cheie în Moldova. Locul Republicii Moldova este alături de noi, în familia europeană. Sper să ne întâlnim în curând.”

Moldova's place is in the European family.

In this difficult geopolitical context, you can count on @Europarl_EN's trust & solidarity.

President @sandumaiamd, your leadership & courage in pursuing reforms towards EU membership have our full support.

We will walk together ???????????????? pic.twitter.com/TQBURUIYIZ