Discursul neașteptat al Reginei Elisabeta a II-a: ”Paștele nu este anulat”

"Anul acesta Paştele va fi diferit pentru mulţi dintre noi, însă păstrând distanţa avem grijă de siguranţa celorlalţi. Dar Paştele nu este anulat. Într-adevăr, avem nevoie de Paşte la fel ca oricând", a mai susţinut regina, scrie Reuters, citat de Agerpres.

Duminica trecută, regina Elisabeta s-a adresat britanicilor într-un mesaj televizat. A fost doar a cincea oară când a făcut acest lucru de-a lungul domniei de 68 de ani.

În noul mesaj, de sâmbătă, regina a revenit asupra mesajui inițial.

"Descoperirea lui Iisus înviat în prima zi de Paşte le-a oferit celor care-l urmau noi speranţe şi un scop nou, şi cu toţii avem ce învăţa de aici", a susţinut ea într-un mesaj audio difuzat pe Twitter.

"Ştim că noul coronavirus nu ne va învinge. Oricât de neagră pare moartea, în special pentru cei care suferă îndureraţi, lumina şi viaţa sunt mai puternice. Fie ca flacăra vie a speranţei de Paşte să ne călăuzească spre viitor", a mai spus regina.

"Le doresc tuturor creştinilor, indiferent de apartenenţa lor la o biserică sau alta, Paşte binecuvântat", a încheat aceasta.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT