Membrii unei formații celebre și managerul lor au murit într-un accident de mașină

Cei doi membri ai trupei britanice Her's şi managerul lor au murit într-un accident de trafic în California (SUA), a informat casa de discuri a grupului, citată vineri de EFE.

"Copleşiţi de tristeţe informăm că trupa Her's din Liverpool, formată din Stephen Fitzpatrick şi Audun Laading, şi managerul turneului lor, Trevor Engelbrektson, au murit tragic într-un accident de trafic la primele ore ale zilei de 27 martie în timp ce călătoreau spre un concert la Santa Ana (California, SUA)", a postat casa de discuri Heist or Hit pe Facebook, scrie Agerpres.

După ce au lansat mai multe single-uri, britanicul Stephen Fitzpatrick şi norvegianul Audun Laading au editat în 2018 albumul de debut al Her's, intitulat 'Invitation to Her's', care s-a remarcat printr-un sound pop alternativ şi piese ritmate foarte apropiate de curentul dream pop.

Her's aveau programat un concert la Soda Bar din San Diego (California) pentru care biletele de intrare erau deja epuizate.

Pe contul lor de Facebook se detalia că trupa s-a aflat la sfârşitul lunii ianuarie în turneu în Marea Britanie, în oraşe precum Manchester sau Birmingham, înainte de a trece Atlanticul şi de a străbate America de Nord cu concerte programate la Toronto, Washington, Austin (festivalul SXSW) sau Portland.

Trupa a concertat şi în Spania la Festivalul Internaţional de la Benicassim (FIB) în 2018 şi la Madrid Popfest din 2017. Britanicii erau de asemenea prezenţi pe afişul de la Mallorca Live Festival 2019, care se va desfăşura în perioada 10 - 11 mai.

