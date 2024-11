Reacția Rusiei după ce Donald Trump și-a anunțat victoria în SUA. Sfatul Moscovei pentru republican

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat, miercuri, că posibilul viitor președinte al Statelor Unite, Donald Trump, trebuie să propună „acțiuni concrete după care se va ghida toată lumea” dacă intenționează să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale, Trump a afirmat în repetate rânduri că va rezolva conflictul chiar înainte de a depune oficial jurământul la 20 ianuarie 2025.

Șeful Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, Leonid Slutsky, a declarat că Partidul Republican nu este în favoarea aruncării „tot mai multor bani ai contribuabililor americani în furnalul unui război proxy împotriva Rusiei”, lăsând să se înțeleagă că administrația Trump nu ar fi dispusă să continue să trimită sprijin militar Ucrainei. „Poate că există o șansă pentru o abordare mai constructivă aici”, a spus el, conform agenției de presă Baha.

Trump: „Aceasta va fi cu adevărat epoca de aur a Americii”

Donald Trump s-a adresat miercuri susţinătorilor, cărora le-a mulţumit că au făcut să devină cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite, discursul intervenind după ce predicţiile media îl dau câştigător în trei state-cheie.

Republicanii au câştigat şi majoritatea în Senat, iar Donald Trump a anunţat că şi-au păstrat majoritatea şi în Camera Reprezentanţilor, ceea ce, dacă rezultatele oficiale o confirmă, îi va permite republicanului să aibă pârghii importante de putere când va ajunge la Casa Albă.

Pe scena din West Palm Beach, Donald Trump şi-a declarat victoria şi a promis să aducă o „epocă de aur” în Statele Unite.

„Aceasta a fost o mişcare cum nimeni nu a mai văzut vreodată şi, sincer, aceasta a fost, cred eu, cea mai mare mişcare politică din toate timpurile. Nu a mai existat niciodată aşa ceva în această ţară, şi poate dincolo de ea”, a spus Trump. „Iar acum va atinge un nou nivel de importanţă, pentru că ne vom ajuta ţara. Avem o ţară care are nevoie de ajutor. Ne vom repara frontierele. Vom repara totul în ţara noastră. Şi am intrat în istorie pentru un motiv în această seară, iar motivul este pur şi simplu faptul că am depăşit obstacole, ceea ce nimeni nu credea posibil, iar acum este clar că am realizat cel mai incredibil lucru politic” - şi-a început Trump discursul, potrivit News.ro.

„Vreau să mulţumesc poporului american pentru onoarea extraordinară de a fi ales al 47-lea preşedinte - şi al 45-lea - preşedinte al vostru şi fiecărui cetăţean, voi lupta pentru voi, pentru familia voastră şi viitorul vostru. În fiecare zi, voi lupta pentru voi şi cu fiecare suflare din corpul meu, nu mă voi odihni până când nu vom avea America puternică, sigură şi prosperă pe care o merită copiii noştri şi pe care o meritaţi voi. Aceasta va fi cu adevărat epoca de aur a Americii”, a spus Trump.

