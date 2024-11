VIDEO. Donald Trump și-a declarat victoria în alegerile din SUA: „Urmează epoca de aur a Americii”

Republicanii au câştigat şi majoritatea în Senat, iar Donald Trump a anunţat că şi-au păstrat majoritatea şi în Camera Reprezentanţilor, ceea ce, dacă rezultatele oficiale o confirmă, îi va permite republicanului să aibă pârghii importante de putere când va ajunge la Casa Albă.

Pe scena din West Palm Beach, Donald Trump şi-a declarat victoria şi a promis să aducă o „epocă de aur” în Statele Unite.

„Aceasta a fost o mişcare cum nimeni nu a mai văzut vreodată şi, sincer, aceasta a fost, cred eu, cea mai mare mişcare politică din toate timpurile. Nu a mai existat niciodată aşa ceva în această ţară, şi poate dincolo de ea”, a spus Trump. „Iar acum va atinge un nou nivel de importanţă, pentru că ne vom ajuta ţara. Avem o ţară care are nevoie de ajutor. Ne vom repara frontierele. Vom repara totul în ţara noastră. Şi am intrat în istorie pentru un motiv în această seară, iar motivul este pur şi simplu faptul că am depăşit obstacole, ceea ce nimeni nu credea posibil, iar acum este clar că am realizat cel mai incredibil lucru politic” - şi-a început Trump discursul, potrivit News.ro.

Trump: „Voi lupta pentru voi, pentru familia voastră şi viitorul vostru”

El a continuat: „Vreau să mulţumesc poporului american pentru onoarea extraordinară de a fi ales al 47-lea preşedinte - şi al 45-lea - preşedinte al vostru şi fiecărui cetăţean, voi lupta pentru voi, pentru familia voastră şi viitorul vostru. În fiecare zi, voi lupta pentru voi şi cu fiecare suflare din corpul meu, nu mă voi odihni până când nu vom avea America puternică, sigură şi prosperă pe care o merită copiii noştri şi pe care o meritaţi voi. Aceasta va fi cu adevărat epoca de aur a Americii”, a spus Trump.

