Mega-petrecere în Wuhan, într-un waterpark. Sute de chinezi s-au înghesuit în apă, fără mască

Petrecerea a stârnit valuri de indignare pe rețelele de socializare.

Evenimentul s-a înscris în reîntoarcerea treptată la normalitate a orașului chinez, izolată de restul lumii timp de 76 de zile în perioada ianuarie-aprilie, relatează Agerpres.

În weekendul trecut, Water Park-ul Maya Beach s-a dovedit neîncăpător pentru petrecăreţii în costume de baie care au dansat aproape unii de alţii pe muzică electronica, fără să poarte mască de protecţie.

VIDEO: ???????? Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8