Medicii și asistentele britanice care nu s-au vaccinat riscă concedierea, anunță ministrul sănătății. Sunt 100.000

Lucrătorii în sistemul de sănătate britanic care nu s-au vaccinat ar putea să fie dați afară în următoarea perioadă. În această situație sunt aproximativ 100.000 de medici, asistente și îngrijitori, adică aproximativ 7% din totalul angajaților.

Ministrul sănătății britanic „înclină” spre concedierea angajaților care refuză administrarea serurilor anti-COVID.

Sajid Javid crede că personalul sanitar nevaccinat pun în pericol de moarte pacienții grav bolnavi, pentru că pot oricând lua virusul. Măsura este deja obligatorie în centrele de îngrijire ale bătrânilor și cele sociale, termenul limită pentru vaccinare fiind 11 noiembrie, relatează publicația Daily Mail.

Ample controverse au izbucnit însă în sistem, pentru că în lipsa personalului, multe centre de îngrijire vor fi forțate să se închidă, la fel, secții întregi ale unităților sanitare. Politica „No jab, no job- fară vaccin, fără loc de muncă” ar putea duce însă la o criză a angajaților din sistemul sanitar, arată sursa citată, sistem și așa afectat de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care a dus la plecarea multor angajați din Uniune.

„Sunt aproximativ 100.000 persoane în NHS (sistemul public de sănătate britanic, al asigurărilor de sănătate) în acest moment, dar am constatat în sectorul de îngrijire că, atunci când am anunțat politica, am văzut mulți oameni care au făcut ceea ce trebuie și s-au vaccinat. Sper că vom putea face același lucru în NHS, vom vedea” a declarat Sajid Javid

„Dacă nu s-au vaccinat până acum, atunci există o problemă legată de siguranța pacienților și asta este un lucru pe care guvernul îl va lua foarte în serios” a mai spus ministrul.

Nu s-a luat nicio decizie finală cu privire la planuri, iar oficialul a mai spus că va dura „un timp” pentru a trece prin parlament – ​​dându-le oamenilor posibilitatea să-și facă vaccinul.