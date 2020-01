Măsuri disperate împotriva coronavirusului. Cum se protejează chinezii de infectare

Mai multe imaginii cu cei care trăiesc în China au apărut pe rețelele de socializare și îi surprind folosind măsuri extreme pentru a se proteja de o eventuală infectare cu coronavirusul, scrie Mirror.

Nu există încă un vaccin pentru acest virus, însă specialiștii în sănătate i-a sfătuit pe oameni să se spele în mod regulat pe mâini cu apă și săpun, să-și acopere gura și nasul când strănută și să evite să împartă cu alți oameni mâncarea, băuturile sau obiectele personale.

No wonder people are collapsing in the streets. How can you get oxygen into your brain wearing both a mask and a plastic bottle ????? #coronavirus pic.twitter.com/Jbsv36Q7bR