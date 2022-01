Măsuri de relaxare pe continentul european. Catalonia renunță la permisul sanitar

StirilePROTV

Tot mai multe țări relaxează regulile menite să combată răspândirea virusului Sars-Cov-2.

De vineri, în regiunea Catalonia din Spania nu mai este cerut ''permisul sanitar'' la intrarea în baruri, restaurante şi săli de sport.

Iar Islanda permite de sâmbătă adunările cu maximum 50 de persoane și redeschide localurile.

După ce, în urmă cu o săptămână, guvernul regional din Catalonia a eliminat interdicţia de circulaţie pe timp de noapte, acum renunță și la permisul sanitar pentru accesul în unele locuri aglomerate. Documentul certifică vaccinarea, trecerea prin boală sau un test negativ - PCR ori antigen.

În regiunea cu 7,7 milioane de locuitori se intră în baruri, restaurante şi săli de sport doar în baza acestui act, de la sfârșitul lunii noiembrie.

Localnic: „Mă simt ușurat. E o senzație de eliberare să văd că toate acele restricții impuse în ultimele luni au fost ridicate”.

„Sunt vaccinată. Am făcut tot ce a fost nevoie. Mi-am obținut pașaportul COVID de când a intrat în vigoare. Dar, să fiu sinceră, atunci când au impus purtarea obligatorie a măștilor în aer liber, nu am respectat regula. Cei care au fost amendați au fost ulterior scutiți de Guvern de achitarea amenzilor. Așadar, dacă aș fi fost amendată pentru că nu am purtat mască, aș fi fost iertată ulterior” mărturisește o femeie.

Deşi peste 90% dintre persoanele cu vârste peste 12 ani au "schema completă" de vaccinare, cazurile de infectare sunt în continuă creştere în Spania, de la finalul lunii decembrie. Dar cei care ajung în spital din cauza virusului sunt mult mai puţini.

Țările nordice care ridică restricțiile

Şi guvernul islandez a anunţat că relaxează din nou restricţiile impuse de pandemie. Începând de azi, vor fi permise adunările în limita a cel mult 50 de persoane, în loc de 10, ca până acum.

Iar cluburile şi barurile vor fi redeschise. Însă rata infectărilor rămâne ridicată şi aici. Conform celor mai recente date, 5% dintre cei aproximativ 360.000 de locuitori ai insulei se află în izolare sau în carantină.

Şi Finlanda a anunţat că, de la 1 februarie, restricţiile privind evenimentele culturale şi sportive vor fi ridicate. Tot de la începutul lunii viitoare, restaurantele vor putea rămâne deschise până la ora 21:00, în loc de 18 în prezent.

Data de 1 februarie vine cu reguli noi pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene: vor putea călători în spaţiul comunitar fără un test negativ, dacă sunt vaccinaţi. Însă dacă au trecut mai mult de 9 luni de la schema completa, trebuie să aibă şi booster-ul.