Alexandru Rafila, despre posibile relaxări ale măsurilor de sărbători: Trebuie văzut contextul epidemiologic

Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat, marţi seară, referindu-se la posibile relaxări ale măsurilor de sărbători, că trebuie văzut contextul epidemiologic.

Ministrul a explicat că în acest moment suntem în scenariul verde, dar contează trendul. ”Gândiţi-vă ce s-a întâmplat astă vară”, a declarat Rafila.

”Mi-e greu să vă spun ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am o preocupare faţă de ce se întâmplă în acest moment. Am văzut ieri la Braşov, la târgul de Crăciun, că era o mare frenezie, am văzut concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea. Dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai aproape de normalitate, ar trebui să se comporte cât mai precaut în această perioadă”, a declarat, marţi seară, la B 1 TV, Alexandru Rafila, potrivit News.ro.

Întrebat despre posibile relaxări ale măsurilor de sărbători, Rafila a afirmat: ”Trebuie văzut contextul epidemiologic. Suntem în scenariul verde, dar contează trendul. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram în scenariul verde, dar lucrurile mergeau prost săptămână, după săptămână. A existat o creştere relevantă din punct de vedere epidemiologic”.

Potrivit datelor transmise, marţi, de autorităţi, media naţională a infectărilor cu coronavirus este de 1,77 la mie, judeţul Arad fiind singurul cu rată d einfectare mai amre de 3 la mie.