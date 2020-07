Masacru într-un centru de dezintoxicare din Mexic. Cel puțin 24 de oameni au fost omorâți

"Mai mulţi indivizi au venit la bordul unui maşini de culoare roşie. Nu avem multe detalii. Potrivit unui bilanţ preliminar, 24 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte şapte au fost rănite", a declarat presei responsabilul pentru securitate publică din Iraputo, Pedro Cortés.

Brazen cartel attack in Mexico City opens new front in crime battle https://t.co/98lkUC1cQn pic.twitter.com/fibnvdYfSb