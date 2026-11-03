Rușii au ucis 33 de oameni, iar alți peste 50 sunt dispăruți sub dărâmături, după ce au lovit cu circa 10 bombe ghidate o școală din regiunea Zaporojie unde știau că se împart ajutoare umanitare. Este unul dintre cele mai mari masacre comise de Kremlin, de la declanșarea în februarie 2022 a războiului din Ucraina.

Peste 50 de persoane s-ar putea afla în continuare sub dărâmături, la o zi după un atac rus soldat cu 33 de morţi la Komîşuvaha, în regiunea Zaporojie (sud-est), potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi, la Berlin, de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP și News.ro.

”Un singur atac s-a soldat cu 33 de morţi. Cinci persoane au fost salvate, iar peste 50 s-ar putea afla în continuare blocate sub dărâmături”, a declarat şeful statului ucrainean.

Zelenski a denunţat ”un atac îngrozitor, unul dintre cele mai mari masacre comise de către ruşi de la începutul acestui război”.

Misiunea ONU de monitorizare a situaţiei drepturilor omului în Ucraina a acuzat marţi armata rusă că a comis o gravă neglijenţă prin lovirea în ziua precedentă cu bombe ghidate a unui centru de distribuire de ajutor umanitar în provincia ucraineană sud-estică Zaporojie, unde cel puţin 33 de civili au fost ucişi, relatează AFP și Agerpres.

ONU refuză să accepte că Rusia ar fi atacat intenționat o școală cu mai multe bombe și acuză o „neglijență gravă”

Atacul a avut loc în localitatea Komişuvaha, situată la aproximativ 15 kilometri de linia frontului din regiunea Zaporijia. Conform ONU, distribuirea ajutorului umanitar la acel centru fusese anunţată de autorităţile locale pe un cont cu aproape 5.000 de urmăritori pe o reţea de socializare, în anunţ fiind precizate locaţia şi ora.

"Forţele armate ruse fie ştiau că se desfăşura o distribuire de ajutor umanitar, fie nu au luat nici măcar măsurile de precauţie cele mai elementare" în organizarea atacului, a menţionat într-un comunicat directoarea misiunii de observare a ONU în Ucraina, Danielle Bell.

Potrivit acesteia, imaginile difuzate de autorităţile ucrainene "confirmă utilizarea unor bombe aeriene puternice", o armă devastatoare utilizată masiv de armata rusă în războiul din Ucraina.

"Bombele cu planare pot transporta sute de kilograme de explozivi, care generează efecte de suflu considerabile, proiectează schije şi provoacă daune structurale atunci când detonează", a explicat reprezentanta ONU.

Preşedintele Zelenski a declarat luni seară că aproximativ zece bombe ruseşti "au fost îndreptate împotriva unei şcoli folosite în scopuri umanitare", în timp ce "oamenii primeau ajutor umanitar acolo".

El a precizat că proiectilele folosite au fost bombe glisante, adică bombe clasice de aviaţie cărora li s-au adăugat aripi retractabile şi un sistem de navigaţie prin satelit, în unele cazuri şi motoare, fiind astfel transformate în bombe ghidate ce pot fi lansate din avioane de la o distanţă de 70-90 de kilometri de ţintă, permiţând aviaţiei de atac ruse să acţioneze în afara razei de acţiune a sistemelor antiaeriene ucrainene.