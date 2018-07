Mary Ellis, „eroina” care a lucrat ca pilot în al Doilea Război Mondial, a murit la 101 ani

Descrisă drept „pionieră” și „eroină”, Ellis a efectuat mii de ore de zbor, transportând pe liniile frontului peste 1.000 de aparate de zbor, în calitate de membră a Serviciului de Transport Auxiliar (ATA).

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, femeilor nu le era permis să piloteze aeronave militare, dar situația s-a schimbat în 1940. Astfel, ea a decis să se înroleze în 1941, după ce a auzit la radio un anunț că se căutau femei pilot, informează The Independent și CNN.

Mary Ellis, născută Wilkins, s-a născut într-o familie de fermieri din Brize Norton, Oxfordshire, în 1919 și a învățat să piloteze la un club aviatic din zonă.

După ce a fost adimsă în ATA, ea s-a antrenat la Școala de Aviație Centrală, iar până la finalul răboiului a efectuat peste 1.100 ore de zbor. A fost una dintre cele 168 de femei pilot, dintr-un efectiv total de 1.320 de piloţi, care au servit în ATA.

Într-un interviu acordat în luna aprile, ea a povestit: „Când am mers să preiau primul avion, un bărbat care mă ajuta cu parașuta m-a întrebat câte aeronave de acel tip am mai pilotat. Am spus că este prima, iar el aproape că a murit din cauza șocului și a căzut din avion”, informează CNN.

More awful news. RIP Mary Ellis. A legend of the Air Transport Auxiliary. Over 1000 aircraft; 76 different types and over 400 Spitfires alone. I hope you’re enjoying a well-earned sherry up there with Joy Lofthouse again. Blue skies Ma’am #LestWeForget pic.twitter.com/1v0yCbniJG