Soldat rus, luat prizonier în Ucraina, pus să-și sune mama. Unii spun că nu știau că merg la război, ci la exerciții

Ucraina a făcut publice imagini cu soldații ruși capturați.

În tot acest timp Moscova a recunoscut în cele din urmă că forțele sale au suferit pierderi grele după ce au apărut imagini cu corpurile soldaților de la Kremlin, potrivit Daily Mail.

Imaginile postate pe internet arată că prizonierii de război ruși „demoralizați și epuizați” au fost capturați după ce nu au reușit să treacă de soldați ucraineni din Kiev și Harkov în weekend.

Mai multe dintre videoclipuri au fost postate pe un canal Telegram creat sâmbătă de Ministerul de Interne al Ucrainei, numit „Find Your Own”.

Multe trupe ruse au susținut că au crezut că desfășoară exerciții de antrenament în regiunile de graniță și nu știau că sunt trimiși să invadeze Ucraina.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a recunoscut pentru prima dată pierderile suferite în conflict după ce au apărut mai multe corpuri ale militarilor de la Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului, generalul Igor Konașenkov, nu a oferit cifre cu privire la morții și răniții Rusiei, dar a declarat duminică că pierderile țării sale au fost mult mai mici decât cele ale Ucrainei.

Unul dintre videoclipuri, care a fost publicat pe Telegram duminică dimineața, arată un soldat rus capturat, Leonid Paktishev, în vârstă de 28 de ani.

Familia lui Paktishev a spus că nu știa că acesta a fost trimis în prima linie.

„Știam că Leonid este în armată, dar habar n-aveam că a fost trimis în Ucraina. Nici el nu cred că a fost conștient de asta”, a spus sora sa.

Discuție telefonică între un prizonier rus și mama acestuia:

- Alo, mama. Bună!

- Bună!

- Sunt eu.

- Unde ești?

- Sunt pe teritoriul Ucrainei, sunt prizonier.

- Ce?

- Sunt pe teritoriul Ucrainei.

- Unde ai ajuns?

- Am fost capturat.

- Cu mine se poartă frumos și nu îți face griji. Trebuie să iei legătura cu unitatea mea.

- Când voi suna la unitate ce să le zic?

- Spune că am fost capturat pe teritoriul Ucrainei. Când ne-au trimis, ne-au spus că mergem pe teritoriul Doneţk şi Luhansk, dar a început războiul.

- De ce nu îți dau drumul, cum te apără, nu înțeleg nimic!

- Mamă, pentru că sunt prizonier. Am venit aici ca un agresor. Apoi mă vor elibera de aici.