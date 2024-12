Mesaj terifiant trimis din avionul care s-a prăbușit cu 181 de persoane la bord: „Ar trebui să trimit ultimele mele cuvinte?”

Cu puțin timp înainte de incident, unul dintre pasagerii aflați la bordul aeronavei a trimis un mesaj text terifiant, informează The Korea Herald.

„O pasăre este blocată în aripă și nu putem ateriza. Chiar acum. Ar trebui să trimit ultimele mele cuvinte?”, a spus pasagerul în mesajul pe care l-a trimis la ora 09:00 a.m. către o rudă.

La scurt timp după ce informațiile despre tragedie au început să se răspândească, scene dramtice au avut loc la Aeroportul Internațional Muan, acolo unde peste 100 de membri ai familiilor s-au adunat într-o sală de ședințe pentru a primi informații despre cei dragi, relatează Yonhap News.

Când Lee Jeong-hyeon, șeful stației de pompieri din Muan, le-a spus familiilor că majoritatea pasagerilor sunt considerați morți, sala a izbucnit în plânsete de durere, notează The Guardian citând surse locale.

„Nu există absolut nicio șansă de supraviețuire?”, a întrebat un membru al familiei, la care șeful pompierilor nu a putut decât să își plece capul și să răspundă: „Îmi pare foarte rău, dar așa se pare”.

Unele familii și-au exprimat furia față de ceea ce au considerat a fi răspunsuri întârziate din partea autorităților și a companiei aeriene. Acestea au pledat încă de dimineață pentru a li se permite să se apropie de locul accidentului, însă accesul le-a fost refuzat din cauza caracterului restricționat al zonei aeroportului.

