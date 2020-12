Mărturia unui vârstnic din Marea Britanie, care a fost vaccinat împotriva Covid-19: „Am nepoate și vreau să trăiesc mult”

În Marea Britanie a început campania de vaccinare împotriva Covid, cu serul produs de Pfizer - BioNTech.

După aprobarea de urgenţă, la începutul lunii, Regatul Unit a devenit prima ţară din Europa care a început administrarea vaccinului, întâi pentru persoanele vulnerabile: bătrâni peste 80 de ani și cadre medicale.

În Uniunea Europeană, vaccinarea ar urma să înceapă în primele zile ale noului an.

În Marea Britanie, campania de vaccinare anti-Covid a început simultan în mai multe regiuni. Printre primii pacienţi care au primit serul e şi Martin Kenyon, un londonez de 91 de ani.

Martin Kenyon: „Am sunat la spital şi le-am spus: „Aş vrea să fiu vaccinat, faceţi vaccinuri, nu? Am văzut la ştiri". Mi-au spus că da, apoi m-au luat la întrebări și mi-au spus să vin.”

Interviul pe care l-a acordat jurnaliștilor a devenit viral în Marea Britanie, unde mulţi îl laudă pentru spiritul civic, dar şi pentru umorul tipic englezesc.

Martin Kenyon: „Bineînţeles că nu am găsit unde să-mi parchez maşina, aşa că am întârziat. În sfârşit, am ajuns. Am intrat, m-au trecut pe listă, apoi am fost să iau un prânz cam neplăcut, m-am întors şi erau pregătiţi pentru mine. Nu a durut deloc. Nu am ştiut că acul a intrat până când nu l-a scos. Nu am simţit nimic.”

Bătrânelul spune că a vrut să se vaccineze ca să scape de teama virusului şi ca să-şi poată îmbrăţişa familia de sărbători.

Martin Kenyon: „Sper că nu o să iau nenorocitul de virus acum. Am nepoate şi vreau să trăiesc mult, ca să mă bucur de ele. Nu are rost să mor tocmai acum, după ce am trăit atât, nu-i aşa? Nu mi-am planificat să mor, în orice caz.”

Autorităţile britanice speră să imunizeze până la patru milioane de persoane până la sfârşitul lunii. E o muncă uriaşă, mai ales că serul vine în două doze, care trebuie administrate la o distanță de trei săptămâni.

Fiecare regiune a Regatului are propria politică legată de ordinea în care se face imunizarea. În timp ce în Anglia au prioritate vârstnicii de peste 80 de ani, în alte părţi prioritar este personalul medical din prima linie.

Premierul Boris Johnson a stat de vorbă cu un alt beneficiar al serului, o femeie de 81 de ani, care tocmai primise injecţia la Londra.

Boris Johnson, premierul britanic: „A fost foarte emoţionant să o aud spunând că o face pentru Marea Britanie. Şi chiar aşa e. Protejându-se pe ea, contribuie la protejarea întregii ţări.”

Vaccinul va face „o uriaşă diferenţă", a dat asigurări prim-ministrul britanic. Totuşi, trebuie să treacă multe luni până când cea mai mare parte a populaţiei va fi imunizată. Nu ne permitem să ne relaxăm, a spus Boris Johnson.

Boris Johnson, premierul britanic: „Subliniez. Este un proces gradual, pentru că încă nu suntem acolo. Încă nu am învins virusul.”

Pe de altă parte, este de aşteptat ca Uniunea Europeană să ia o decizie în privinţa aprobării vaccinului Pfizer/BioNTech la sfârşitul lunii decembrie. Până atunci, Germania pregăteste centrele în care se va face vaccinarea în masă a populaţiei.

Cel mai probabil, vaccinarea anti-Covid în ţările Uniunii Europene va începe în ianuarie.