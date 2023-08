Ce se va întâmpla dacă Rusia îl va asasina pe Zelenski. Planul pregătit de Ucraina

Ucraina are un plan în cazul în care Rusia îl va asasina pe președintele Volodimir Zelenski. Experții spun că un astfel de eveniment ar fi un șoc psihologic, dar nu ar afecta apărarea Ucrainei, scrie Politico, citat de Ukrainska Pravda.

Zelenski a refuzat să fie evacuat din țară la începutul războiului și a cerut, în schimb, muniție. Președintele ucrainean a jucat astfel un rol cheie în mobilizarea sprijinului internațional pentru lupta împotriva Rusiei. Așa că nu este surprinzător că parlamentarii ruși și bloggerii ultranaționaliști de război cer la unison ca el să fie prima țintă.

Politico amintește că au avut loc deja o serie de tentative de asasinare a lui Zelenski, dar toate au fost prevenite.

Potrivit Constituției ucrainene, linia de succesiune a puterii este clară - atunci când președintele nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt asumate de șeful Radei Supreme - Parlamentul Ucrainei. Tocmai pentru a evita un vid de putere, la începutul invaziei ruse, conducerea politică a Ucrainei a stat în diferite părți ale țării.

Însă președintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanchuk, membru al partidului Slujitorul Poporului al lui Zelenski, nu are o cotă de încredere deosebit de ridicată.

Dar acest lucru contează mai puțin, deoarece Ucraina are o „echipă puternică de lideri” și este probabil ca, dacă președintele ar muri, lumea ar vedea o „guvernare colectivă” a statului, este de părere Adrian Karatnîtskî, expert al think tank-ului Atlantic Council.

În cazul asasinării lui Zelenski, consiliul de conducere a Ucrainei îl va avea ca șef pe Stefanchuk, și va mai fi compus din Andrii Yermak, un fost producător de film și avocat care acum conduce cancelaria prezidențială, ministrul de externe Dmitro Kuleba și ministrul Apărării Oleksii Reznikov. Iar Valerii Zalujnîi va rămâne șeful de Statului Major, mai scrie Politico.

Karatnîtskî a adăugat că ar spera să îl vadă la conducere și pe prezentatorul TV Serghei Pritula, care acum conduce inițiative caritabile de amploare și are un grad ridicat de încredere a publicului.

„Țara a atins un punct de solidaritate și unitate națională foarte semnificativ, așa că dacă i s-ar întâmpla ceva îngrozitor lui Zelenski, nu ar fi atât de decisiv pe cât ați putea crede”, a mai spus Karatnîtskî.

