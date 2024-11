Mărturia unui sinistrat din Spania refugiat la vecini: „Dacă întârziam doar cinci minute, noi nu am mai fi fost pe lume”

Numai în regiunea Valencia – unde o morgă temporară a fost amenajată într-un complex expozițional – au murit 202 oameni, dar autoritățile avertizează că ar putea găsi și mai multe trupuri fără viață. Numeroși voluntari participă la curățarea străzilor, blocate de noroi și de sute de mașini luate de ape. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Un om luat de ape a fost salvat la Cattaroja, lângă Valencia. Câțiva locatari i-au aruncat frânghii și au reușit să-l tragă la etaj. A fost tratat pentru hipotermie, dar îi mulțumește Celui de sus că este în viață.

La Riola, în regiunea Valencia, un polițist aflat în timpul său liber a improvizat o funie din cearșafuri înnodate, cu care a reușit să țină la suprafață o femeie prinsă de viitură.

La trei zile după potop, a rămas în urmă dezastrul. Doar la Paiporta au pierit în jur de 50 de oameni - un sfert din bilanțul total al deceselor.

Fiecare stradă din această așezare este acoperită de noroi. Unii localnici au fost blocați două zile în apartamente. Au primit ceva apă și alimente cu mijloace arhaice, o găleată ridicată la etaj.

Localnic: „Este o catastrofă. Am pierdut mulți oameni. Mulți dintre cei dragi nouă au murit. Asta e cel mai rău lucru, pentru că nu mai putem face nimic. Ne putem ajuta unii pe alții cu ce avem, dar ceilalți nu se vor mai întoarce…”

„Uitați-vă cât de mult a urcat apa, până unde se vede urma neagră. Pagubă totală” arată altcineva.

Văzută de sus, amploarea dezastrului pare nesfârșită.

Adam Parsons, corespondent Sky News: „Când torentul s-a năpustit aici, a aruncat aceste mașini una peste alta și această stradă este complet blocată. La capătul acestui șir de case, un cuplu, soț și soție, au fost surprinși de viitură când erau în mașină.”

La Algamesi, oamenii își strigă furia, pentru că se simt abandonați: „Când a venit alerta, apa era de doi metri înălțime. Nici polițiști, nici pompieri nu au fost aici să ne ajute.”

Casele sunt de nelocuit. O femeie a făcut o gaură în perete ca să scoată nămolul din apartament.

„Mă simt îngrozitor. Sunt înspăimântată. Soțul meu e bolnav. Avem nevoie de ajutor”, spune ea.

Hrana e recuperată din nămol

La tot pasul întâlnim oameni disperați. Cineva a împărțit hrană, iar fiecare a luat ce a apucat. În altă parte, oamenii au adunat sticle înnămolite, cu apă și alte băuturi care nu mai pot fi vândute, și le-au împărțit celor care au nevoie.

„Iau niște lapte și lucrurile de bază, pentru că magazinele sunt închise și nu putem merge nicăieri să cumpărăm. Iar oamenii din jur încearcă să ne aducă apă și alimente, pentru că acum este haos” explică un locuitor din zonă.

Siobhan Robbins, jurnalist: „Este atât de multă distrugere aici, iar oamenii care au nevoie disperată de ajutor, se simt frustrați și singuri.”

Într-o altă așezare lovită de dezastru, Chiva – unde a plouat în 8 ore cât în precedentele 20 de luni – un localnic arată, cu sufletul zdrobit, ce a mai rămas din casa lui: „Într-o singură noapte, am pierdut totul. Dacă mai întârziam cinci minute – am fugit la casa vecinilor noștri, cărora trebuie să le mulțumesc... Ei locuiesc mai în față. Și dacă întârziam doar cinci minute, noi nu am mai fi fost pe lumea asta.”

Sunt mai multe așezări din jurul orașului Valencia, unde oamenii – care nu au apă, nici hrană sau medicamente – stau la coadă pentru a primi ajutoare. În același timp, localitățile potopite de noroi sunt pline de voluntari care curăță străzile.

Pe de altă parte, poliția a arestat mai mult de 60 de hoți prinși că jefuiau case și magazine.

500 de militari au fost mobilizați pentru a ajuta atât la operațiunile de căutare a dispăruților – care se numără cu zecile – cât și la curățarea drumurilor blocate de mașini-epavă și resturi de tot felul.

Între timp, serviciile de urgență se luptă să restabilească alimentarea cu curent electric și apă în regiune.

Președintele comunității autonome Valencia a anunțat un ajutor imediat de 250 de milioane de euro pentru sinistrați.

Iar stadionul Mestalia al echipei fanion din Valencia a fost transformat în principalul centru pentru colectarea alimentelor și bunurilor de primă necesitate.

