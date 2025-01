Mark Zuckerberg anunţă reduceri de personal. Aproape 5% din angajaţii Meta sunt vizați. Care sunt criteriile

CEO-ul Mark Zuckerberg le-a transmis angajaţilor că anul 2025 va fi „un an intens” şi că decizia de a accelera eliminarea performerilor scăzuţi are ca scop îmbunătăţirea echipelor.

„Vom ridica standardele pentru managementul performanţei şi vom lua măsuri mai rapide în cazul angajaţilor care nu îndeplinesc aşteptările,” a scris Zuckerberg într-un memo publicat pe forumul intern al companiei.

Meta, care are peste 72.000 de angajaţi conform celui mai recent raport trimestrial, a precizat că personalul afectat va fi notificat până pe 10 februarie, iar pachetele compensatorii vor fi similare cu cele oferite în rundele anterioare de concedieri.

Va fi cea mai mare rundă de reduceri de personal pentru Meta de la eliminarea a 21.000 de locuri de muncă în 2022 şi 2023, echivalentul unui sfert din forţa sa de muncă.

Ce alte schimbări mai face Meta

În plus, Meta a anunţat recent alte schimbări majore, inclusiv renunţarea la programul său de verificare a informaţiilor de către terţi. În schimb, compania va adopta un model similar cu „Community Notes” de pe platforma X (fosta Twitter), unde utilizatorii oferă context suplimentar postărilor.

„Alegerile recente par să marcheze un punct de cotitură culturală, iar noi ne vom întoarce la prioritizarea libertăţii de exprimare”, a declarat Zuckerberg într-un anunţ video.

Aceste măsuri reflectă intenţia Meta de a-şi ajusta strategia operaţională, inclusiv în contextul relaţiilor mai apropiate cu preşedintele ales Donald Trump.

Memo-ul intern al lui Zuckerberg către angajaţi: „Meta lucrează la dezvoltarea unora dintre cele mai importante tehnologii ale lumii: inteligenţă artificială, ochelari ca platformă de calcul şi viitorul reţelelor sociale. Acesta va fi un an intens şi vreau să mă asigur că avem cei mai buni oameni în echipele noastre. Am decis să ridicăm standardele privind performanţa şi să eliminăm mai rapid angajaţii cu rezultate slabe. De obicei, gestionăm astfel de cazuri pe parcursul unui an, dar acum vom face reduceri extinse bazate pe performanţă în acest ciclu, cu intenţia de a reocupa aceste roluri în 2025. Cei care sunt afectaţi vor primi pachete compensatorii generoase, similare celor din trecut. Vom oferi mai multe detalii managerilor înainte de evaluările periodice”.

