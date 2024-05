Marea temere a Washingtonului după moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi. Gestul pe care Iranul nu ar trebui să îl facă

Cea mai mare temere a Washingtonului în momentul de față, după tragedia din Iran, este că Teheranul ar putea da vina pe Statele Unite sau pe Israel pentru prăbușirea elicopterului în care au murit președintele iranian Ebrahim Raisi și cei care îl însoțeau, relatează Politico.

O astfel de acuzație ar putea escalada tensiunile cu Israel, având în vedere perioada scurtă care a trecut de la atacul aerian lansat de forțele Teheranului asupra statului evreu.

Publicația notează că oficialii americani și-au petrecut ziua de duminică așteptând cu nerăbdare rezultatele căutării elicopterului dispărut. Casa Albă s-a întrebat cum ar putea schimba accidentul aviatic situația din Orientul Mijlociu și a așteptat să vadă pe cine va învinui Iranul pentru cele întâmplate.

"Pentru o vreme, întrebarea: 'Așa începe al treilea război mondial?' nu părea nebunească", a declarat unul dintre interlocutorii publicației.

SUA vrea să vadă cum gestionează Iranul criza politică

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, în vârstă de 85 de ani, rămâne autoritatea de vârf a țării. O întrebare pe termen mai lung - una pentru care Iranul este probabil mai bine pregătit - este cine îi va succeda lui Khamenei în funcția de lider suprem: Raisi a fost un potențial candidat, iar moartea sa adaugă și mai multă incertitudine în privința succesiunii.

De asemenea, administrația Biden mai urmărește să vadă cum gestionează Iranul criza politică și ce înseamnă aceasta pentru competiția pentru funcția de lider suprem, al cărei moment ar putea depinde de starea de sănătate a lui Khamenei. Dar Washingtonul crede că Iranul va fi prea preocupat de problemele sale imediate pentru a face schimbări majore în politicile sale regionale, inclusiv ajutorul acordat forțelor auziliare care deranjează multe state arabe, Israelul și Statele Unite.

Matthew Miller, principalul purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, a prezentat luni "condoleanțele oficiale" ale administrației pentru moartea lui Raisi și Amirabdollahian, o declarație care a ridicat semne de întrebare, având în vedere că cele două țări sunt adversare de zeci de ani. "În timp ce Iranul își alege un nou președinte, ne reafirmăm sprijinul pentru poporul iranian și pentru lupta sa pentru drepturile omului și libertățile fundamentale", a mai spus Miller în declarație.

Iranul a cerut asistența Statelor Unite în încercarea de a găsi epava elicopterului, a declarat Miller în timpul unei conferințe de presă de luni. "Am spus că am fi dispuși să acordăm asistență - lucru pe care l-am face cu privire la orice guvern aflat în această situație", a spus Miller. "În cele din urmă, în mare parte din motive logistice, nu am fost în măsură să oferim această asistență".

