Marea Britanie rămâne fără prim-ministru, după ce Boris Johnson a anunțat că va demisiona

Johnson a vorbit cu președintele Comitetului Conservator din 1922, Sir Graham Brady, și a fost de acord să demisioneze, un nou lider conservator urmând să fie pus în funcție în urma conferinței partidului din octombrie, a declarat o sursă din interiorul Downing Street.

Pippa Crerar, editorul politic al ziarului britanic Daily Mirror, a confirmat zvonurile, spunând că scrisoarea de demisie al lui Johnson este deja pregătită.

????Hearing that staff in No 10 have been told that Boris Johnson IS resigning and his letter has been prepared. ????