Organizațiile care monitorizează respectarea normelor de etică au pus sub semnul întrebării necesitatea deplasărilor atât de frecvente ale principalului diplomat american între Washington DC și Gainesville, unde fiul său, Anthony, face parte din echipa de fotbal american cunoscută sub numele de Gators, ocupând poziția de running back, după ce a fost acceptat fără bursă sportivă, potrivit The Guardian.

O investigație realizată de The Washington Post a constatat că Rubio a asistat la cel puțin 10 meciuri în ultimele două sezoane, inclusiv la cinci în această toamnă, și că, dintre cele 23 de deplasări efectuate la Gainesville cu aeronave militare, 15 au avut un caracter „personal”.

Publicația a precizat că, deși Rubio nu are voie să călătorească folosind zboruri comerciale, din cauza protocoalelor de securitate aplicabile și secretarului apărării, precum și directorilor FBI și CIA, utilizarea de către acesta a mijloacelor de transport guvernamentale „pare să o depășească semnificativ pe cea a predecesorilor săi”.

Zborurile lui Marco Rubio ar fi costat contribuabilii americani peste 1,2 milioane de dolari

Folosind tarifele publicate de Departamentul Apărării, care indică prețul pe oră de zbor pentru diferite tipuri de aeronave militare, The Washington Post a calculat că numai zborurile au costat peste 1,2 milioane de dolari.

Cel mai recent, pe 7 noiembrie, Rubio a sosit la Gainesville la bordul unui avion Air Force C-37, o aeronavă utilizată frecvent pentru transportul VIP al oficialilor guvernamentali de rang înalt.

Secretarul de stat a fost văzut pe marginea terenului în timpul meciului în care echipa Gators a pierdut cu 23-7 în fața formației Oklahoma. Anthony Rubio nu a participat la partidă.

Într-o declarație pentru The Washington Post, Rubio și-a apărat deplasările frecvente în Florida, care presupun adesea zboruri de la baza militară Joint Base Andrews din Maryland către baza aeriană Homestead, situată în apropiere de Miami, urmate de un al doilea zbor către Gainesville.

„Am încercat și voi continua să încerc să particip la cât mai multe evenimente importante pentru mine personal și pentru familia mea”, a declarat acesta.

Statisticile arată însă că Anthony Rubio, aflat în ultimul an de facultate și al treilea dintre cei patru copii ai secretarului de stat, a jucat în doar patru meciuri oficiale în cei patru ani petrecuți la universitate, dintre care două în acest sezon.

Potrivit ESPN, în întreaga sa carieră universitară, Anthony Rubio a acumulat 14 tentative de alergare cu mingea, totalizând 75 de yarzi și un singur touchdown.

Organizațiile pentru etică cer verificarea deplasărilor secretarului de stat american

Oficialii care folosesc aeronave militare sunt obligați să ramburseze guvernului o sumă echivalentă cu prețul unui bilet de avion la clasa economică, valoare care, în toate cazurile, este cu mult mai mică decât costul real al călătoriei.

Rubio și Departamentul de Stat au refuzat să precizeze cât a rambursat acesta din fondurile publice, potrivit The Washington Post.

Cynthia Brown, consilier principal pe probleme de etică în cadrul organizației independente Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), a declarat pentru publicația americană că deplasările lui Rubio par să reprezinte „mai degrabă o problemă de imagine decât o încălcare a regulilor”, dar a subliniat că situația necesită verificări suplimentare.

„Dacă aceste călătorii ajung să afecteze integritatea activității tale, mai gestionezi cu adevărat banii contribuabililor așa cum ești obligat să o faci în calitate de funcționar public?”, a declarat aceasta.