Manifestații împotriva restricţiilor anti-Covid în Danemarca. Pașaportul de vaccinare, una dintre nemulțumiri

La apelul "Men in Black Denmark", un grup activ pe Facebook care organizează mitinguri de mai bine de o lună, protestatarii s-au întâlnit în faţa parlamentului pentru a susţine "libertatea de alegere" şi a denunţa "constrângerile" şi "dictatura" măsurilor de semi-izolare anti-COVID-19 impuse în Danemarca.

Pe un frig polar, mitingul, la care au participat copii, a avut drept scop de a protesta în mod special faţă de "paşaportul corona".

