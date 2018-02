Manifestație cu 1,5 milioane de oameni la Atena. Grecii nu vor să cedeze numele de ”Macedonia”

Organizatorii spun că au fost 1,5 milioane de oameni în piaţa Syntagma şi pe străzile din jur. Poliţia a avansat însă cifra de 140.000 de persoane şi a dat publicităţii imagini din elicopter.

Grecii se tem că dacă ţara vecină s-ar numi Macedonia ar putea avea pretenţii şi la provincia greacă omonimă. Disputa datează din anii '90, iar până acum Atena a blocat aderarea ţării vecine la NATO şi UE.

Discuţii între reprezentanţi ai celor două ţări, mediate de un diplomat ONU, nu au dus la rezultate concrete. Însă oficialii macedoneni au anunţat recent că negocierile se apropie de un compromis, ceea ce a trezit temerile grecilor.

Thousands hold protest in #Athens against FYROM’s use of name Macedonia — developing pic.twitter.com/AvXB2FkYDk

Over 100,000 Greeks rally in Athens to protest neighbour's use of name 'Macedonia' https://t.co/5yw7MW3lfV pic.twitter.com/hoRD3IoDvR

A protest in Athens on Sunday is thought to have drawn more people than those organized after Greece signed its first international bailout program in 2010, paving the way for years of painful belt-tightening https://t.co/SiPcSrmjMT