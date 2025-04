Managerii de fonduri din SUA se tem că Donald Trump nu are niciun plan tarifar și că, de fapt, "ar putea fi nebun”

"În ultimele câteva zile, am avut multe conversații cu administratori de fonduri macro", a afirmat miercuri Tom Lee, șeful departamentului de cercetare al firmei de analiză financiară FSInsights, înainte ca Trump să renunțe la majoritatea tarifelor impuse partenerilor comerciali ai SUA.

"Iar îngrijorarea lor este că Casa Albă nu acționează rațional, ci mai degrabă pe baza ideologiei. Iar unii chiar se tem că aceasta ar putea să nu fie chiar ideologie", a adăugat el. "Câțiva s-au întrebat în liniște dacă președintele ar putea fi nebun".

Comentariile lui Lee au fost evidențiate de The New Republic, potrivit The Independent.

El l-a învinuit pe Trump pentru consecințele economice, adăugând că "mai mulți oficiali au declarat că nu doresc și nici nu se așteaptă la o recesiune. Și există destui consilieri pricepuți în economie care sunt conștienți de acest lucru. În plus, stimulentul fiscal de două-trei procente necesar pentru a inversa o recesiune ar anula orice reduceri promise ale cheltuielilor guvernamentale".

"Acesta este un punct de vedere rațional", a scris el.

Trump a indus volatilitatea pieței miercuri, după ce a instituit tarife semnificative pentru țări din întreaga lume, înainte de a da înapoi după-amiază, instituind o pauză de 90 de zile privind tarifele mai mari de 10 % pentru toate țările, cu excepția Chinei. După ce China a anunțat că stabilește un tarif de 84% pentru SUA, Trump a răspuns prin creșterea tarifelor pentru a doua cea mai mare economie din lume la 125%.

După anunțarea pauzei, piețele au explodat - S&P 500 a crescut cu șapte procente în câteva minute.

"Dacă acțiunile încep să eșueze aici, acest lucru ar indica probabilitatea în creștere că ne confruntăm cu o perioadă prelungită de înăsprire a condițiilor financiare", a scris Lee miercuri dimineață, înainte ca Trump să dea înapoi și să pună în aplicare o pauză. "Astfel, cu cât durează mai mult această volatilitate, cu atât este mai mare riscul ca SUA și lumea să fie împinse într-o recesiune inutilă".

Revenirea lui Trump asupra tarifelor a venit după ce a urmărit un interviu la Fox Business cu directorul general al JP Morgan Chase, Jamie Dimon, în timpul căruia șeful băncii a declarat că o recesiune este un "rezultat probabil" al noilor politici comerciale, potrivit Washington Post.

În timp ce remarca faptul că tarifele pot fi utilizate pentru a îmbunătăți comerțul, Dimon l-a împins pe președinte să îi acorde timp secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, pentru a încheia acorduri cu alte țări.

"Am o viziune calmă, dar lucrurile s-ar putea înrăutăți", a declarat Dimon.

Trump a fost întrebat miercuri de un reporter când a decis să pună o pauză asupra tarifelor.

"Aș spune că în această dimineață. În ultimele câteva zile, m-am gândit la asta. Destul de devreme în această dimineață", a spus el.

Joi, directorul Consiliului Economic Național, Kevin Hassett, a declarat că pauza a fost "bazată pe conversații de bună credință" și că există aproximativ 15 țări care au făcut oferte Statelor Unite.

"Pauza a fost bazată pe conversații de bună credință. Ieri dimineață am avut o convorbire cu președintele și cu președintele Elveției, care a fost incredibil de congenială", a declarat Hassett reporterilor de la Casa Albă, potrivit CNN.

El a adăugat că se așteaptă la "o mișcare destul de mare" a liderilor mondiali la Casa Albă în următoarele câteva săptămâni.

Hassett a precizat că Reprezentantul comercial al SUA "ne-a informat că există aproximativ 15 țări care au făcut oferte explicite pe care le studiem și le luăm în considerare și decidem dacă sunt suficient de bune pentru a le prezenta președintelui".

