Distincţia vine însă într-un moment în care tot mai mulţi bucătari renumiţi contestă influenţa clasamentului asupra industriei gastronomice şi resursele necesare pentru obţinerea unui loc în ierarhie, relatează CNBC, citează News.ro.

Condus de chef Bittor Arguinzoniz, restaurantul din Ţara Bascilor este cunoscut pentru preparatele gătite la grătar, inclusiv carne de vită, chorizo produs în bucătăria proprie şi mozzarella obţinută din laptele bivoliţelor crescute de bucătar.

Pe locul al doilea s-a clasat Gaggan din Bangkok, condus de chef Gaggan Anand, care combină bucătăria indiană modernă cu influenţe franceze, thailandeze şi japoneze. Poziţia a treia a revenit restaurantului Alchemist din Copenhaga, coordonat de chef Rasmus Munk.

India a revenit în top 50

India a revenit în top 50, cu restaurantele Masque, pe locul 26, şi NAAR, pe locul 49, în timp ce China continentală este reprezentată de Meet the Bund din Shanghai, pe poziţia 21, şi Ru Yuan din Hangzhou, pe locul 36. Celebrul bucătar spaniol Ferran Adrià, cunoscut pentru restaurantul El Bulli, a primit premiul SevenRooms Icon Award pentru contribuţia sa la gastronomie.

Clasamentul The World's 50 Best Restaurants are o influenţă considerabilă asupra industriei, prezenţa pe listă putând aduce creşteri importante ale rezervărilor şi veniturilor. Totuşi, unii bucătari susţin că promovarea şi participarea la evenimentele organizate în jurul competiţiei au devenit aproape la fel de importante ca activitatea din restaurante.

Ana Roš, chef al restaurantului Hiša Franko din Slovenia, clasat anul acesta pe locul 60, a anunţat că nu va participa la ceremonia din Peru, preferând să investească resursele în echipă, producători şi îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor.

”În timp, succesul în clasament a ajuns să depindă tot mai mult de vizibilitatea în interiorul sistemului”, a afirmat Roš, într-o postare pe Instagram care a atras peste 10.400 de aprecieri, inclusiv din partea unor bucătari cunoscuţi.

Ivan Brehm, proprietarul restaurantului Nouri din Singapore, distins cu o stea Michelin, a avertizat că ghidurile şi clasamentele ajung să modeleze industria pe care pretind că o evaluează, influenţând alegerile clienţilor, investiţiile şi carierele tinerilor bucătari.

Organizatorii The World's 50 Best Restaurants au respins criticile privind rolul competiţiei, precizând că lista reflectă opiniile experţilor despre experienţele gastronomice şi că aceleaşi reguli de vot sunt aplicate în toate regiunile.

Controversa evidenţiază tensiunile dintre prestigiul internaţional oferit de marile clasamente gastronomice şi costurile de timp şi promovare pe care restaurantele trebuie să le suporte pentru a rămâne vizibile în industrie.