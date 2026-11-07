O bombă de aviație, „explozivă,” cu greutatea de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită într-o localitate din Iași

O bombă de aviație, cu greutatea de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită sâmbătă în localitatea Cărbunari, comuna Grajduri, din județul Iași, proiectilul fiind identificat și ridicat de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

„În urma intervenției, a fost identificată și ridicată o bombă de aviație explozivă, forjată, cu o greutate de aproximativ 100 kg, provenită din timpul conflictelor armate. Elementul de muniție a fost transportat în condiții de siguranță, în vederea depozitării și distrugerii ulterioare”, a transmis ISU Iași, potrivit Agerpres.

Intervenția a fost realizată de o echipă pirotehnică sub comanda locotenentului George Blănaru și având în componență pe plutonierul adjutant-șef Dănuț Toporoceanu și plutonierul major Paul Varga.

În acest context, instituția subliniază faptul că în spatele fiecărei misiuni de acest gen se află o echipă care își asumă riscuri pentru ca ceilalți să fie în siguranță.