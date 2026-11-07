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O bombă de aviație, „explozivă,” cu greutatea de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită într-o localitate din Iași

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Bomba iasi agerpres
Agerpres
autor
Cristian Matei

O bombă de aviație, cu greutatea de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită sâmbătă în localitatea Cărbunari, comuna Grajduri, din județul Iași, proiectilul fiind identificat și ridicat de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

„În urma intervenției, a fost identificată și ridicată o bombă de aviație explozivă, forjată, cu o greutate de aproximativ 100 kg, provenită din timpul conflictelor armate. Elementul de muniție a fost transportat în condiții de siguranță, în vederea depozitării și distrugerii ulterioare”, a transmis ISU Iași, potrivit Agerpres.

Intervenția a fost realizată de o echipă pirotehnică sub comanda locotenentului George Blănaru și având în componență pe plutonierul adjutant-șef Dănuț Toporoceanu și plutonierul major Paul Varga.

În acest context, instituția subliniază faptul că în spatele fiecărei misiuni de acest gen se află o echipă care își asumă riscuri pentru ca ceilalți să fie în siguranță.

Fiecare element de muniție descoperit ascunde un pericol, iar fiecare intervenție presupune evaluarea atentă a riscurilor, experiență, stăpânire de sine și o responsabilitate uriașă. Nu sunt doar specialiști în identificarea și neutralizarea muniției neexplodate. Sunt colegii noștri, sunt părinți, fii, soți și oameni care, la finalul fiecărei misiuni, își doresc să se întoarcă acasă, la familiile lor. În spatele unei știri despre o bombă descoperită și ridicată în siguranță se află profesionalismul, curajul și munca unor salvatori care acționează cu discreție, fără să caute recunoaștere, dar care merită întreaga noastră apreciere”, arată ISU Iași.

Autoritățile recomandă cetățenilor ca în cazul în care observă elemente de muniție neexplodată să nu le atingă și să anunțe autoritățile la numărul de urgență 112.

Muniția rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, chiar și după trecerea mai multor decenii”, precizează ISU Iași. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: bomba, isu iasi,

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