Ea spune că „vrăjitorii” lui Yermak colectează apă de la cadavre și fac păpuși.

Astfel, Mendel a amintit un incident care a avut loc în 2019, când Yermak ocupa funcția de consilier al lui Zelenski, transmite Ukrainian News.

„În 2019, un jurnalist a venit la Biroul Președintelui pentru o ședință informativă. După briefing, el nu a alergat după președinte, ci după consilierul său de atunci, Andrii Yermak, cu o întrebare în fața camerei: „Ce făceai în cimitir cu ....?” Jurnalistul a repetat această întrebare de mai multe ori, așa că am auzit totul bine. Am auzit o astfel de întrebare pentru prima dată în viața mea, a rămas ignorată și nu am găsit niciodată materialul filmat”, a scris ea, pe contul personal de Facebook.

Și în 2020, potrivit lui Mendel, unul dintre miniștri a venit la ea cu informații că Yermak, care lucra deja ca șef al Biroului Președintelui la acea vreme, se ocupa cu magia. De asemenea, în 2023 și 2024, Mendel ar fi povestit cum au fost aduși magicieni din alte țări pentru Yermak și ce practici folosesc magicienii fostului șef al Biroului Președintelui.

„În 2020, un ministru mi-a adus informații că Yermak, pe atunci șeful Oficiului, se ocupa cu magia. Ministrul nu a intrat în detalii, dar era foarte speriat. În 2023, o persoană dintr-un serviciu important mi-a povestit cum Yermak a adus magicieni din Israel, Georgia și o țară din America Latină pentru ritualuri magice. În 2024, o persoană din sfera ezoterică mi-a spus că magii lui Yermak ard unele ierburi, colectează apă de la cadavre și fac niște păpuși, pe care le pune într-un anumit cufăr. Se spune că în acel cufăr special se află deja morții înșiși”, a adăugat ea.

În plus, Yulia Mendel a declarat că acum ocupația lui Yermak cu magia este discutată public.

„Acum, ofițerii de aplicare a legii și chiar parlamentarii (Yaroslav Zhelezniak) vorbesc despre asta public. Nu am fost niciodată familiarizată cu sistemul magiei și nu am fost niciodată implicată în ritualuri. Și la început era la fel de greu să cred în asta cum era să cred în existența fantomelor”, a scris fosta secretară de presă.

Magia, legată de politică



Ea a dezvăluit, de asemenea, cum un finanțator european dintr-o organizație mondială i-a povestit despre regele unei țări africane care se consulta cu spiritele copacilor în chestiuni de stat și care, odată, nu a permis unui investitor european să construiască o fabrică pentru a nu supăra spiritul unui râu. Același rege ar fi sunat, de asemenea, la Banca Națională a țării și ar fi indicat ce inflație să se introducă în rapoarte și ce cifre ale PIB-ului.

„Comparațiile sunt evidente. Yermak ar fi putut colabora cu profesioniști din domeniul politicii și economiei, ar fi putut citi cărți și ar fi putut dezvolta abilitățile unui politician/funcționar. În schimb, a încercat să blocheze sau să folosească energiile altor oameni, așa cum și-a imaginat. Nu m-ar surprinde dacă majoritatea statisticilor ar fi fost, de asemenea, distorsionate sub conducerea sa, la fel ca în cazul regelui cu PIB-ul și inflația. Paralelele sunt aceleași și aici”, a explicat Yulia Mendel.

Așa cum a spus Mendel, ea înțelege că „în politică nu poți câștiga doar cu inteligența, dar nici nu poți ajunge nicăieri fără ea”.

„Astăzi, când țara se află fără căldură, lumină și necesități de bază, nu putem decât să râdem de această „politică” magică, dacă avem puterea să o facem. Cu toate acestea, voi spune că în politica ucraineană, Yermak nu este singurul care practică ritualuri magice.

P.S. Andrii, când vei citi asta, gândește-te că orice decizie și acțiune a ta se va reflecta acum în tine. Și Dumnezeu este mai puternic. A fost. Este. Și va fi întotdeauna. Ar fi trebuit să alegi partea bună încă de la început”, a concluzionat Mendel.

Conform agenției oficiale de știri ucraineană, Yulia Mendel l-a numit anterior pe Andrii Yermak „o persoană foarte periculoasă” și a declarat că „în fiecare zi îi mulțumește lui Dumnezeu că este în viață”.

De asemenea, se cunoaște că Andrii Yermak și-a reluat activitatea juridică, la fel ca fostul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Ivan Bakanov, și fostul șef al Biroului Președintelui, Andrii Bohdan, arată sursa citată.

