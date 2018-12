Mafia calabreză 'Ndrangheta, în vizorul legii. S-au confiscat 4 tone de cocaină și 2 milioane de €

Această razie, care s-a desfăşurat simultan, în zori, în Germania, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg şi Surinam, viza aproximativ 90 de suspecţi de asociere de răufăctori, trafic internaţional de stuperfiante, asociere mafiotă sau spălare de bani, au precizat reprezentanţi judiciari.

Sute de poliţişti au luat parte la operaţiune, sub egida Eurojust - unitatea de cooperare judiciară a UE. Ea a permis confiscarea a patru tone de cocaină, 120 de kilograme de ecstasy şi a sumei de două milioane de euro în numerar în ascunzători situate în unele cazuri în restaurante italiene sau magazine de îngheţată.

În total, 41 de persoane au fost arestate în Italia, 21 în Germania, 14 în Belgia, cinci în Olanda şi două la Luxemburg, iar operaţiuni erau în cintinuare în curs, potrivit Eurojust.

După arestarea, marţi, la Palermo, a lui Settimo Mineo - considerat drept noul cap al mafiei sicieliene Cosa Nostra şi succesorul desemnat de naşul Toto Riina - aceasta este o nouă lovitură aplicată crimei organizate.

BREAKING NEWS: Italian #Mafia ‘godfather’ Settimo Mineo arrested in Sicily raid.

Italian police have arrested Settimo Mineo, said to be the new head of the Sicilian Mafia, along with 45 associates. pic.twitter.com/9u8Sjc9Db9